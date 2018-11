Betis-Milan 1-0 al primo tempo: gol di Lo Celso, rossoneri mai in partita

Un brutto, bruttissimo Milan chiude in svantaggio il primo tempo al Benito Villamarin. Il Betis domina la partita e trova il gol al 12esimo con Lo Celso, che finalizza una splendida azione corale. I rossoneri si schierano con un ultra-difensivo 5-3-1-1, con Borini (in grande difficoltà) e Laxalt terzini. Un Milan troppo basso e rinunciatario per pensare di poter impensierire gli spagnoli, che palleggiano in scioltezza sfiorando almeno un paio di volte il raddoppio (Sanabria sbaglia da pochi passi). Cutrone mai servito, Suso troppo isolato, Calhanoglu spesso impreciso (è suo, comunque, l’unico turo in porta dei rossoneri). Insomma, una prima frazione di gara da dimenticare.