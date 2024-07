Bianchi: "Fullkrug può essere un’ottima variante di gioco per il Milan"

vedi letture

Rolando Bianchi, ex calciatore, si è così espresso a ilgiornaledellosport.net sulla possibilità che Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund, arrivi a completare il reparto punte centrali del Milan assieme ad Alvaro Morata: “Il calcio è cambiato molto. Il centravanti non viene più utilizzato. Si gioca spesso con gli esterni invertiti si cerca gioco centrale e meno sulle fasce. L’attaccante tedesco può essere un’ottima variante di gioco per i rossoneri”.

LE ULTIME DA MATTEO MORETTO

Come è noto il Milan dopo Alvaro Morata vuole chiudere anche per un altro attaccante. L'obiettivo principale della dirigenza rossonera è quello di dotare Fonseca di tre giocatori offensivi dalle caratteristiche diverse: Jovic, già presente in rosa, Morata, che presto si aggregherà, e un mister Y, su cui si fanno congettura da qualche giorno. I nomi più accreditati al momento sono quello di Niclas Fullkrug e Tammy Abraham. Proprio il centravanti della Roma è il candidato secondo Matteo Moretto, intervenuto a The Daily Breafing.

Le parole di Moretto sulle strategie di mercato del Milan in attacco: "Ora il Milan firmerà Morata e un altro attaccante, in questo momento Abraham è il nome che ha le migliori possibilità, se i colloqui continuano nella stessa direzione”