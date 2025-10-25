Bianchin: "Allegri ha un problema: Nkunku e Gimenez non segnano mai"

Sul sito ufficiale de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha commentato lo stato di forma di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, ancora a secco di gol in campionato nonostante le tante aspettative che si sono create attorno a loro:

"[...] Perché Gimenez non fa gol? Risposta complessa e articolata. In passato, è stato per imprecisione e sfortuna: De Gea nello scorso weekend gli ha cancellato un gol con un miracolo e altre volte è stata questione di centimetri. Contro il Pisa no, è stata un’altra storia e la partita sotto ritmo del Milan è di sicuro parte della spiegazione. Santi ha girato a vuoto, con un Milan spesso sonnacchioso, lento, incapace di creare per lui. Nel primo tempo è passata una mezza palla buona e lui non è riuscito a controllarla. Nel secondo, nulla. Christopher Nkunku, al confronto, ha un alibi grande così: ha giocato solo 14 minuti più recupero. In quei 14 minuti è andato più vicino al gol: liberato da Leao, almeno ha calciato in porta. Canestrelli, in scivolata, gli ha cancellato l’esultanza [...]".