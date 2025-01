Biasin: "C'è modo e modo di affrontare la crisi: il Milan ha scelto il peggiore"

Nuovo anno, vecchi argomenti. Il repentino cambio in panchina del Milan che ha sostituito Paulo Fonseca con Sergio Conceicao è ancora negli occhi di tutti, non tanto per la scelta in sè quanto per le modalità poco ortodosse e per le quali Zlatan Ibrahimovic ha avuto il tatto di scusarsi. A commentare gli ultimi giorni in casa rossonera ci ha pensato il giornalista Fabrizio Biasin nel suo consueto editoriale del mercoledì pubblicato sulle colonne di tuttomercatoweb.com.

Le parole di Biasin: "Ecco, c’è modo e modo di affrontare la crisi, il Milan dell’entità eterea Gerry Cardinale ha scelto il peggiore, quello dell’indifferenza mescolata all’improvvisazione. Nel mondo del calcio si può giustificare quasi tutto: un mercato sbagliato (capita), un tecnico scelto con troppa superficialità (succede), un’organizzazione approssimativa (si può sistemare). Ma il “quasi” esclude categoricamente rispetto & stile, fattispecie calpestate in casa rossonera in questi giorni di deliri e situazioni mai viste".