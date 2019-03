Biasin: "Derby fondamentale, il Milan sta facendo benissimo"

Fabrizio Biasin, intervenuto a Sky Sport 24, ha anticipato i temi del derby: "L'Inter sta facendo un buon percorso, deve trovare conferme in un derby che è decisivo sotto tanti punti di vista dopo tanti anni. Dicono che non è una partita fondamentale, in realtà lo è eccome. Il Milan sta facendo benissimo, il merito a mio parere è di Gattuso, ha guidato la squadra nel momento brutto dello scorso autunno".