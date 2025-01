Biasin: "Gimenez si avvicina al Milan. Bisognerà alzare la parte variabile, ma l'affare non sembra in discussione"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editorial per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha parlato di Milan, della serata di Champions League che aspetta la formazione di Sergio Conceiçao e del calciomercato del club rossonero, che si prospetta essere infuocato in questi ultimissimi giorni:

"MILAN

Il Milan arriva da cinque vittorie consecutive in Champions. Tre punti con la Dinamo Zagabria garantirebbero uno dei primi e preziosissimi otto posti. Occhio però, la Dinamo può sperare in un (difficile) aggancio alla zona playoff e mancheranno tanti rossoneri: Thiaw, Loftus-Cheek, Emerson Royal, Calabria, Walker e Jimenez (fuori lista).

Mercato: bomber Gimenez si avvicina. Il Milan dovrà alzare la parte variabile per avvicinare i 35/40 milioni e convincere il Feyenoord ma l’affare non sembra in discussione".