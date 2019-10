Intervenuto su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato così del momento poco positivo dei rossoneri: "C'è un problema relativo alle prestazioni, il Milan ha regalato due gol, puoi perdere ma non così, non te lo puoi permettere. La classifica è molto brutta: mio padre milanista dal 1936 mi ha detto 'io ho visto la B ma una situazione così non la ricordo'".