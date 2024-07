Biasin: "Il Milan non è completo, ma non è neppure così indietro alle altre come qualcuno vuol far credere"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a TMW nel suo editoriale sul calciomercato del Milan: Il Milan ha il desiderio di completare una rosa che sia il più possibile a immagine e somiglianza di Fonseca. Morata c’è, Pavlovic non ancora ma si è promesso e arriverà. Su Fofana è piombato l’United e ora a Monaco chiedono 35 fischioni, i rossoneri però hanno già in testa l’eventuale alternativa. Si chiama Rabiot e arriva dalla vicina Torino; nel caso, si tratta solo di capire quanto pretenda in commissioni la signora Rabiot (spoiler: tanto). La squadra è completa? Non ancora, ma non è neppure così indietro alle altre come qualcuno vuol far credere.

E poi Samardzic che, forse, questa volta non cadrà nell’errore di far decidere tutto al babbo e sposerà il rossonero. Il problema, semmai, sarà riuscire a convincere l’Udinese: richiesta dei friulani 25 milioni, offerta dei rossoneri ferma a 16 (ma la contropartita - Pobega? - può fare la differenza)".

LE PAROLE DEL DT DELL'UDINESE SU SAMARDZIC

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, si è così espresso a SkySport sulle voci che vorrebbero Samardzic al Milan: "È un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere, lo reputiamo importante. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole. Ma noi non proponiamo Samardzic agli altri club. C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa. In questo momento, siamo contenti di tenere Samardizc. Valutazione? Difficile valutare un giocatore che vuoi tenere, è importante per noi. Mi stupirei se non lo cercassero le altre squadre. È un giocatore forte".