Biasin: "Io penso che Calabria non sarà un titolare l'anno prossimo del Milan"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o raddoppia', Fabrizio Biasin ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro del capitano della formazione rossonera Davide Calabria.

A fronte delle ultime notizie di calciomercato, che vederebbero il diavolo interessato ad Emerson Royal del Tottenham per andare a rinforzare proprio la fascia destra in vista della prossima stagione, il giornalista comasco ha detto: "Io penso che Calabria non sarà un titolare l'anno prossimo del Milan".

MILAN SU TIAGO SANTOS

Tra i vari ruoli che il Milan vuole migliorare nel corso di quest'estate c'è anche quello di terzino destro. La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta di Emerson Royal che, attualmente, sarebbe il candidato numero uno. Il terzino del Tottenham non ha trovato molto spazio tra le fila degli Spurs in questa stagione ma il contratto dura ancora fino al 2026 e gli inglesi vorrebbero ancora puntarci. Per questo la richiesta iniziale che arriva dall'Inghilterra è alta: almeno 30 milioni di euro.

Il Milan proverà a limare il prezzo del cartellino ma intanto cerca di tutelarsi con l'individuazione di un'alternativa valida. Questa risponde al nome di Tiago Santos, giocatore ben più giovane di Royal e soprattutto meno costoso, circa 10-12 milioni di euro. Il giocatore poi arriverebbe con la garanzia speciale di Paulo Fonseca dal momento che Santos in questa stagione, la sua prima al Lille con l'allenatore portoghese, è stato una delle sorprese del club e del campionato francese.