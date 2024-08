Biasin: "Juventus-Kalulu? Se il francese torna quello dello scudetto niente male"

Fabrizio Biasin nella giornata di oggi è stato protagonista, come di consueto, dell'editoriale pubblicato sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, parlando e commentando le ultime notizie di calciomercato e in particolare quelle relative alle big. Nello specifico, sul Milan, ha commentato le parole di Zlatan Ibrahimovic su Gerry Cardinale e sul budget del mercato.

Queste le parole di Biasin: "A Milano invece è arrivato quello spendaccione di Gerry Cardinale. A detta di Ibra, il patron rossonero sarebbe pronto a distruggere il mercato a suon di assegni staccati, ma il suo impeto è frenato invece dall’ex attaccante svedese, che invece gradisce una gestione più oculata delle risorse. Chi non lo vorrebbe uno così, l’ultimo a lasciare la sede e a controllare che tutte le luci siano spente. Scherzi a parte, i rossoneri hanno chiuso anche per Emerson Royal e pian pianino si stanno avvicinando a Fofana, senza scendere a compromessi con il Monaco. Sarebbe il fiocco su un mercato ben eseguito, ma serve il fiocco".

Sull'affare Kalulu-Juventus: "La Juventus invece ha deciso di puntare tutto su Koopmeiners. Giuntoli reputa l’olandese l’unico vero uomo in grado di cambiare faccia alla squadra e forse non ha neanche tutti i torti. Il guaio è che a Torino si sono resi conto che non ci sono troppe risorse per il difensore e allora la traiettoria, partita da Calafiori e passata da Todibo, si è infine fermata a Kalulu. Affare fatto con il Milan, accordo raggiunto: 3,5 milioni per il prestito, 14 per il riscatto e 10% sulla futura rivendita. Se Kalulu torna quello dello scudetto, niente ma niente male. Poi dovranno pensare anche a un esterno offensivo, perché intanto Commisso ha deciso di togliere dal mercato Nico Gonzalez, dopo giorni di dialoghi aperti con i bianconeri …E se adesso i bianconeri andassero su Gudmundsson?".