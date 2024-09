Biasin: "La sensazione è che al momento al Milan manchi un profilo di riferimento"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale del mercoledì per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del delicato momento che sta attraversando il Milan in questo inizio di stagione soffermandosi anche sul chiacchierato caso del cooling break di Theo e Leao. Questo il suo pensiero:

"Della questione Leao si è parlato fin troppo. Butto là anche la mia. Lui e Theo hanno sbagliato, eccome se hanno sbagliato. Ed è inutile spiegare perché. Ma la questione è un’altra: in presenza di una dirigenza più solida e di un allenatore meno “provvisorio” (almeno in apparenza) avrebbero fatto quello che hanno fatto? No, non si sarebbero permessi. E allora il vero problema è a monte: il Milan ha sempre basato la sua fortuna su figure extra campo solide, presenti, inattaccabili. La sensazione - che è solo una sensazione - è che al momento manchi “il manico”, un profilo di riferimento che abbia il Milan come unica ragione di vita, non come terza o quarta attività di riferimento. Senza un generale capace di dare solidità all’allenatore, e senza un allenatore particolarmente carismatico, la cosa più normale che possa capitare è che alle prime difficoltà la truppa pensi all’ammutinamento. Nel calcio, tristemente, è situazione tipica".