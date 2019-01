Biasin: "ll Milan non avrebbe dovuto mettere in discussione la riconferma di Higuain"

Fabrizio Biasin, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulla situazione di Gonzalo Higuain: "Di fronte a fatti del genere ci sono due tipi di giocatori, quelli che trovano la forza per dare di più e quelli che si deprimono. Higuain è andato a Milano per fare il protagonista e invece di togliere i problemi ne ha portati. Il Milan non avrebbe dovuto mettere in discussione la sua riconferma in vista della prossima stagione. Bisogna mettersi nei panni della tifoseria rossonera, abituata ad un certo modo, che vede i giocatori arrivare ed andare via un anno dopo".