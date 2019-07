Biasin: "Milan, Bennacer fatto e... occhio a Suso"

Quindi il Milan. Anche qui son sempre le solite quattro balle. Tipo Bennacer che “arriverà, ci siamo”. E in effetti è così: l’algerino che ha raggiunto la finale di Coppa d'Africa firmerà un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Beato lui. All’Empoli 16 milioni. L’amabaradan dovrebbe concretizzarsi a inizio settimana prossima. Decisamente meno probabile che il Diavolo accetti di scambiare Suso per Pastore e un po’ di milioni. Cioè, con tutto il rispetto, persino Pastore lo riterrebbe "curioso". E qui entriamo nel campo della totale soggettività: ma davvero Suso non può fare al caso di Giampaolo? È vero, il modulo non lo agevola, ma vi pare così incapace di fare altro? Lo so, lo so, molti non amano lo spagnolo, ma in tempi di “mercato controllato” occhio a fare a meno di chi ha certamente qualche limite, ma anche più di una giocata nei piedi.