Biasin: "Milan-Correa: prezzo elevato, numeri preoccupanti, ma forse una logica c’è"

Succedono cose nel mondo del calcio che la metà basta. La prima ci porta dritti a Bennacer. Bennacer è un giocatore del Milan molto forte, lo abbiamo capito osservando l’Empoli la scorsa stagione e l’Algeria in Coppa d’Africa. Bennacer, però, non può aver passato le visite mediche, non ci crediamo, quantomeno quelle per la vista. Il vestito alla zuava con cui si è presentato ieri a Milano non è brutto, è oltre, supera di gran lunga il pellicciotto di Cassano, vince su tutta la linea. Bennacer, ti vogliamo bene.

Vedremo se passerà le visite Correa Angel, 24 anni, attaccante argentino che oggi – se tutto andrà come pare – firmerà con i rossoneri. Oggi l’Atletico dovrebbe mollare l’osso per circa 40 milioni + 10 di bonus: niente male per un club che, a detta di molti, “non può spendere”. E tanti dicono: “Sì ma non ne vale la pena”. E questo in realtà è un non-problema, nel senso che quando non puoi arrivare ai Messi o giù di lì è giusto che sia il tecnico a dire “questo sì, questo no”. Per Correa è stato subito “sì”. Nostra opinione? I numeri (3 gol e 2 assist in 36 presenze) dicono che, forse, si poteva pescare meglio, ma noi non siamo Maldini o Boban, né abbiamo l’esperienza di Giampaolone e, quindi, c’avranno ragione loro.