Biasin: "Milan, Gattuso e la forza della normalità"

Non abbiamo grosse cose da scrivere sul Milan, tutti in giro fanno “pom pom pom” (persino mio padre che ha 112 anni) e legittimamente se la godono: del resto è più facile blaterare quando ci sono rogne e in questo momento in casa rossonera fila tutto che è una meraviglia (lo so che vi state toccando, tifosi interessati). L’altro giorno Gattuso ha detto: “Non mi piacciono i complimenti”. Gli abbiamo scritto un messaggio: “Ciao mister, ci teniamo a dirti che sei un raccomandato, un sopravvalutato, un miracolato ecc ecc”. Una puttanata, insomma. Ci ha chiamato dopo 3 minuti e si è fatto una risata. Cosa significa questa cosa? Che è un grande allenatore? Che stasera batterà la Lazio e vincerà tutto? No, però significa che in un mondo dove tutti (o quasi) se la tirano tipo fionda, questo signore qua ha ben chiaro cosa significhi “restare con i piedi per terra”. E davvero non è poco.