Biasin: "Milan: Ibrahimovic e il pericolo scampato"

È appena terminata Milan-Bologna. Ha vinto il Diavolo che prosegue il brillantissimo post-isolamento grazie a Ibra, ovvio, e alla scelta del club di proseguire con Pioli. Ora, per completare un bel mercato, mancano un difensore centrale in più e un rinforzo a destra. L’ex tecnico designato, Rangnick, ha detto così: “Per me, la firma di Ibrahimovic all’epoca era una contraddizione in sé, a causa della strategia che volevano seguire”. Ecco, forse la strategia che volevano seguire era una cazzata.