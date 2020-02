Biasin: "Milan: il Diavolo non ha un problema con gli arbitri, sono gli arbitri ad avere un problema con le regole"

Partiamo dal Milan. Un tifoso dei rossoneri, oggi, può essere legittimamente incazzato. E non è colpa della Fiorentina, ma degli arbitri sì. Il gol di Ibrahimovic in punta di regolamento era da annullare, ma solo per colpa di un regolamento illogico; il fallo di Romagnoli come minimo da “rivedere”. Il resto lo ha detto un Pioli “perfetto”: chi doveva decidere ha sbagliato, ma anche il suo gruppo deve imparare a portare a casa una partita che in 11 contro 10 è praticamente vinta. Menzione speciale per Rebic: non si è lagnato quando era sparito dai radar, non fa il fenomeno adesso che gli riesce tutto. Nel calcio, converrete, è cosa rara.