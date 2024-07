Biasin: "Milan, Morata è un signor centravanti. Ora il difensore"

fonte di Fabrizio Biasin per tuttomercatoweb.com

Milan: Dopo un lungo girovagare, Ibra ha trovato la punta e se l’è scelta a immagine e somiglianza. In fondo ha sempre giocato un po’ a sentirsi Dio. Morata è ormai prossimo a diventare un calciatore rossonero, oddio, di Ibra gli manca un po’ di potenza e qualche gol, però è un signor centravanti e come lo svedese saprà legare i reparti. Quattro anni di contratto e 5 milioni di euro a stagione, la prima pietra è stata finalmente posata.

Adesso si può procedere col resto. Dopo l’attaccante, il difensore, l’altro punto cardine. Il sud dopo il nord, ma in questo caso non ci sono clausole e la forbice con il Salisburgo è ancora ampia prima di poter mettere le mani su Pavlovic, obiettivo numero uno per dare maggiori certezze (anche fisiche) a Fonseca.