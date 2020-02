Biasin: "Milan, senza attaccanti non si vince"

Parliamo d’altro, di Milan. Il discorso sul Milan è molto semplice: senza attaccanti non si vince. Rebic è bravo ma non è una prima punta, Leao è bravo (forse) ma non è una prima punta. Due non prime punte messe insieme non fanno una prima punta perché non è come per le mele (mezza mela + mezza mela = una mela). Totale: il Milan doveva pensare a prendere una prima punta. E voi direte: ha preso Ibra! No, Zlatan non c’entra, è un prestigiosissimo “di più”. Lo prendi e fai benissimo ma non puoi dipendere solo da lui. Se mandi via Piatek devi portare a casa un “nove”. E invece no, il Milan ha organizzato lo “svuotatutto” e in qualche maniera ha fatto bene (buone plusvalenze, monte ingaggi alleggerito) ma è l’ennesima riprova che fino a quando non si procederà con un nuovo cambio di proprietà i tifosi rossoneri dovranno sperare in un qualche miracolo sportivo (Pioli è bravo, ma più di tanto non può fare).