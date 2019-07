Biasin: "Milan: sì a Hernandez, no ai ricatti"

Al Milan è arrivato Theo Hernandez, lo sanno anche le pietre. Modric resta un sogno (quasi) impossibile. Lovren (Liverpool) interessa per la difesa. È stata la settimana dell’accordo con l’Uefa, c’è chi ha esultato e – con tutto il rispetto – non avrebbe dovuto (il calcio esiste per andare a vedere le partite, se te le tolgono d’ufficio… non puoi festeggiare), ma è anche vero che la nuova proprietà bene ha fatto a scegliere il male minore, ovvero quella sorta di “condono” che permetterà ai rossoneri di fare un mercato se non sfavillante, quantomeno a misura di Giampaolo. Proprio nell’ottica dell’accordo con l’Uefa si inserisce la questione Donnarumma: la partenza resta probabile, ma non dovrà mai essere un’imposizione di altri club, soprattutto quelli che sono stati gestiti per anni in maniera “allegra”, in linea teorica dovrebbero avere ben più guai dei nostri e, invece, si ritrovano ancora oggi a fare la voce grossa e a imporre condizioni di scambio che neanche al monte dei pegni.