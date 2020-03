Biasin: "Milan, soluzione Rangnick. Ibra non continuerà con questa dirigenza"

Intervenuto su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione allenatore in casa Milan e del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Milan, si va verso la soluzione Rangnick ma al momento è tutto fermo. Fossi nei panni della società rossonera penserei alla conferma di Pioli, rischia di pentirsi di un'eventuale cambio come successo con Gattuso. Ibrahimovic credo non che non continuerà con l'attuale dirigenza del Milan".