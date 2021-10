Biasin: "Milan: un motivo in più per applaudire Tonali"

Dicevamo di Atalanta-Milan. Diventa molto difficile trovare parole che non siano “quanto sono bravi i pioli di Pioli”, ma due parole per Sandro Tonali le spendiamo volentieri. Sandro Tonali è quel ragazzino che molti di noi (quasi tutti) qualche mese fa “mi sa che è un bidone…”. Dì la verità, lo hai pensato pure tu. In qualche modo lo ha pensato anche chi gli stava vicino e, infatti, gli hanno detto: “Se vuoi una seconda occasione devi rinunciare a un po’ di grano”. Lo ha fatto senza troppi capricci. E ora viaggia come una lippa. Cioè, non come uno che piano piano sta crescendo, ma come una lippa. E lippa in una lingua simile all’italiano significa “velocissimamente”. E siccome lo sta facendo un ragazzo che a differenza di molti altri ha detto “Pur di giocare con questi colori mi tolgo un po’ di palanche” è bello dargli spazio ed è giusto esagerare con i complimenti. Bravo Tonali, ce ne fossero come te.