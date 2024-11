Biasin non ha dubbi: "Fonseca sta sbagliando tutto con Leao"

Anche Fabrizio Biasin, intervenuto durante l'ultima puntata di Pressing, ha detto la sua sulla situazione al Milan di Rafael Leao, reduce da due panchine di fila contro Napoli e Monza: "Fonseca sta sbagliando tutto dal punto di vista della strategia. Tu puoi anche decidere che Leao non si sta comportando come vuoi tu o come magari vuole anche il resto della squadra e puoi scegliere di punirlo, va bene, ma ad un certo punto per pragmatismo devi capire che quel giocatore serve. E allora lo prendi, gli dici che stasera uscite a mangiare una pizza e metti a posto le cose".

Dopo la vittoria contro il Monza, Paulo Fonseca ha parlato così di Leao: "Non c'è un caso Leao. Leao è un calciatore che, per una scelta dell'allenatore, ha cominciato in panchina, come con Loftus-Cheek, come con Musah. Io devo avere un caso perché un giocatore va in panchina? Questo deve essere normale, deve essere normale. Non c'è un caso, non c'è un conflitto, è una opzione dell'allenatore".