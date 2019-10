Biasin: "Pioli arriva come all'Inter. Ambizione 4° posto eccessiva, ma normale sia così"

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'arrivo di Stefano Pioli in rossonero: "Pioli arriva con lo stesso atteggiamento di quando è arrivato all’Inter: con la volontà di metter a posto le cose, di impostare una squadra con un certo credo tattico e che abbia delle certezze che non ha avuto finora. L’ambizione del 4° posto forse è eccessiva, ma è normale che sia così. Un allenatore non può arrivare e dire ‘Provo ad arrivare sesto’, quindi per forza di cose lui sarà chiamato a fare una piccola grande impresa, come Gattuso l’anno scorso."