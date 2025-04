Biasin: "Prima scendiamo a 18 squadre in Serie A, meglio sarà per tutti quanti"

Il giornalista Fabrizio Biasin, parlando ai microfoni di Radio Sportiva ha detto la sua in merito al rinvio della partita fra Atalanta e Lecce, prevista domenica alle 15 a Bergamo dopo il rinvio rispetto alla data iniziale prevista, che era quella odierna.

Queste le sue parole sul caldissimo tema dei calendari: "Questa è una decisione grottesca. Nel momento in cui succede una cosa come quella che è successa a Lecce, o decidi di rispettare il fatto che in questo momento il Lecce non voglia e non possa scendere in campo e allora rimandi la partita e rimandare la partita non significa spostarla di due giorni, spostarla di due giorni significa far finta di aver compreso quello che è successo, invece così non rispetti il fatto che esista un lutto così importante. Perché se i giocatori del Lecce non erano pronti per giocare oggi, non lo saranno neanche domenica".

Poi continua: "Invece viene presa questa soluzione a metà, per cui si cerca di rispettare la squadra e le si impone di giocare 48 ore dopo. È tutto abbastanza ridicolo e figlio di un calendario insensato, lo abbiamo capito clamorosamente in questi giorni. Prima scendiamo a 18 squadre in Serie A meglio sarà per tutti quanti. Capisco la protesta del gruppo squadra del Lecce e dei tifosi giallorossi"