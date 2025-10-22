Biasin: "Quest’anno in casa Milan ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene"
Fabrizio Biasin, nel corso del suo editoriale di oggi su TMW, ha analizzato così la vittoria del Milan sulla Fiorentina di domenica sera: "Del Milan che batte la Fiorentina e si prende la vetta solitaria si possono dire tante cose.
Ma ci limitiamo all’immagine di Gabbia che dimostra tutta la sua intelligenza e evita a Leao di prendere un inutile cartellino giallo. Quella cosa lì non porta punti, per carità, ma è la dimostrazione che quest’anno in casa rossonera ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene".
