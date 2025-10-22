Biasin: "Quest’anno in casa Milan ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene"

Biasin: "Quest’anno in casa Milan ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 13:10News
di Federico Calabrese

Fabrizio Biasin, nel corso del suo editoriale di oggi su TMW, ha analizzato così la vittoria del Milan sulla Fiorentina di domenica sera: "Del Milan che batte la Fiorentina e si prende la vetta solitaria si possono dire tante cose.

Ma ci limitiamo all’immagine di Gabbia che dimostra tutta la sua intelligenza e evita a Leao di prendere un inutile cartellino giallo. Quella cosa lì non porta punti, per carità, ma è la dimostrazione che quest’anno in casa rossonera ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene".