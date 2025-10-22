Lotta Scudetto, Di Gennaro: "Il Milan ha dato un segnale molto importante"

vedi letture

Il Milan di Allegri vince 2-1 contro la Fiorentina nell'ultimo turno di Serie A, conquistando con merito la vetta della classifica. I rossoneri, dopo stagioni complicate sembrano (speriamo) aver trovato finalmente la giusta quadra e struttura tecnico-tattica in campo e non. Venerdì sera però ecco il nuovo test Pisa, con l'ex Gilardino in disperato bisogno di punti salvezza.

Di questo e molto altro ne ha parlato così Antonio Di Gennaro. Questo il suo commento sulla lotta per lo scudetto:

"Contro la Fiorentina ho visto un bel Milan, non dimentichiamoci che avevano assenze pesanti, non da poco e vincere così in quel modo, anche se l'episodio è dubbio, ha dato un segnale importante. Lotta scudetto? Per me l'Inter rimane la più forte. Ed è migliorata anche grazie agli acquisti, soprattutto nei due attaccanti".

Il programma del prossimo turno completo.

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como

ore 15, Udinese-Lecce

ore 18, Napoli-Inter

ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa

ore 15, Verona-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Roma

ore 18, Fiorentina-Bologna

ore 20.45, Lazio-Juventus