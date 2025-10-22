Kompany prolunga col Bayern Monaco fino al 2029: l'allenatore ha convinto tutti

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il Bayern Monaco ha prolungato il contratto di Vincent Kompany per due stagioni. L'allenatore belga resterà a Monaco fino a giugno 2029, hanno annunciato i campioni di Germania in un comunicato. Arrivato in Baviera nell'estate del 2024 per sostituire Thomas Tuchel, Kompany si è affermato al Bayern, vincendo il 34mo titolo tedesco per il club (un record in Germania) nella sua prima stagione. "Sono grato, mi sento onorato e vorrei ringraziare il Bayern per la fiducia e l'ambiente di lavoro che mi hanno offerto fin dal primo giorno.

Mi sento come se fossi qui da più tempo", ha dichiarato Vincent Kompany. Nella stagione in corso il Bayern ha vinto le prime undici partite in tutte le competizioni: sette in Bundesliga, due in Champions League, una in Coppa e la Supercoppa Franz Beckenbauer, il secondo trofeo di Kompany dal suo arrivo. (ANSA).