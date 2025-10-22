Primavera, sabato Milan-Cesena si giocherà allo Sportitalia Village
Sabato alle 13 il Milan Primavera sarà impegnato nella gara casalinga contro il Cesena, valida per la 9^ giornata di campionato: la partita, come comunicato dalla Lega Calcio Serie A, si giocherà allo Sportitalia Village di Carate Brianza anziché allo Stadio Silvio Pioli di Novara. Nelle prime otto giornate, i rossoneri di mister Renna hanno raccolto 12 punti (tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte), mentre i bianconeri sono secondi in classifica con 17 punti.
Sono state comunicate date e orari delle partite del Milan Primavera fino alla fine del 2025. Di seguito la lista:
Cesena (25/10, 13.00) - Casa
Lazio (2/11, 11.00) - Trasferta
Juve (8/11, 13.00) - Casa
Fiorentina (22/11, 15.00) - Trasferta
Inter (30/11, 13.00) - Trasferta
Verona (5/12, 14.00) - Casa
Bologna (12/12, 14.00) - Trasferta
Parma (16/12, 14.00) - Casa
Napoli (21/12, 15.00) - Trasferta
