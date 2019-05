Biasin: "Se il Milan è rimasto a galla è merito di Gattuso, non bisogna sempre dare colpa all'allenatore"

Fabrizio Biasin, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Gattuso balla da solo da inizio stagione. Se il Milan è rimasto a galla è merito di Gattuso, poi vedremo cosa accadrà a fine stagione. Per me Gattuso sta facendo il suo lavoro, non sempre bisogna dare la colpa all'allenatore. In tutti gli spogliatoi ci sono dei diverbi, quelli bravi sono quelli che non permettono che le cose escano fuori dallo spogliatoio".