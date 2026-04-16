Biasin sicuro: “Vedo Allegri ancora al Milan, ma vorrà essere ascoltato”

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Durante la puntata odierna di È sempre derby, Fabrizio Biasin ha commentato le voci che accostano l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri alla panchina della nazionale. Queste le sue parole:

"Io l'anno prossimo me lo immagino sulla panchina del Milan. Posso capire che un candidato alla presidenza della FIGC abbia tutto l'interesse di puntare su un nome che sarebbe un nome intelligente per la nazionale, di un tecnico che ha quel tipo di esperienza, di capacità di gestione che potrebbe fare al caso della nostra selezione, però io lo vedo ancora sulla panchina del Milan, ben sapendo che diversamente da quanto successo l'estate passata, quest'anno Allegri non dico che vorrà decidere le cose di mercato ma che possa essere ascoltato un po' di più, perché la cosa che non deve capitare è Allegri che si ritrova con un reparto offensivo inefficace, perché ti sei trovato nella seconda parte della stagione a non avere delle punte spendibili sul campo e nel momento in cui si fanno male i tuoi più forti, le alternative non incidono. Allegri a più riprese aveva fatto intendere che voleva un certo tipo di punta ma non gli è stata portata, se non Fullkrug che abbiamo visto essere poco concreto. Ha chiesto un difensore e non è arrivato quindi credo che lui resterà al Milan ma vorrà essere ascoltato".