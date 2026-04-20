MN - Serafini sicuro: “Fischio Leao più degli altri, ma sono convinto sia il migliore giocatore del Milan”

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Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.

Cosa ne pensi dei fischi a Leao contro l’Udinese? L’anno prossimo lo cederesti?

“Io ho fischiato e insultato tutti i giocatori del Milan da quando ho cominciato ad andare allo stadio, compresi molti miei amici. A Costacurta gliene ho dette di tutti i colori, ad Albertini, a Oddo, a Shevchenko, però finita la partita rimane il valore complessivo del giocatore. A Leao gliene dico come e peggio di tutti i tifosi, ma come finisce la partita rimango convinto che sia il miglior giocatore del Milan da cinque anni a questa parte. Certo poi ci sono Modric, Rabiot, Maignan, però Leao è l’unico giocatore del Milan che vince le partite da solo quando vuole e quando può".