Intervenuto in un editoriale per tuttomercaroweb.com, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha commentato così Franck Kessiè: "Avete presente il luogo comune che non è neanche un luogo comune dei giocatori dell’Atalanta che lontano da Bergamo vanno alla metà? Funziona per molti, non per Kessie. È una iena. Merito suo, merito di Pioli.