Biasin sul Milan: "Li vedo scarichi, non corre nessuno. Forse hanno sbagliato qualcosa a livello di preparazione"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sulla prestazione del Milan nel derby ha dichiarato: "Mai vista una cosa del genere, il Milan che si consegna così all'avversario non era prevedibile, non me lo aspettavo. Per me hanno sbagliato qualcosa a livello di preparazione, li vedo scarichi, non corre nessuno".