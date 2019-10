Lucas Biglia è stato intervistato da Sky Sport all'intervallo di Milan-Lecce: "Volevamo prenderci le responsabilità, dispiace per Giampaolo, volevamo tirare fuori qualcosa in più, mettere in campo voglia e cattiveria per la maglia che indossiamo. Vogliamo riscattarci e arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati queste estate".