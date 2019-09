Biglia: "Boban si aspettava di più dal gioco? Anche noi"

Lucas Biglia, intervistato da Sportmediaset, ha detto la sua sulla considerazione effettuata da Boban, il quale si aspettava di più sul piano del gioco: “Anche noi, sappiamo che non abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo stati i primi che, una volta tornati nello spogliatoio, abbiamo detto ‘Ragazzi bravi per i 3 punti ma dobbiamo continuare a lavorare” e ci siamo messi in settimana a fare questo."