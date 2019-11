Con la squalifica di Isamel Bennacer, toccherà a Lucas Biglia tornare in cabina di regia nel match contro il Napoli in programma sabato alle 18.00 a San Siro. Per l'argentino, si tratterà della partita numero 50 in campionato con la maglia del Milan, la numero 63 in gare ufficiali dove ha segnato due reti, entrambe in Serie A.