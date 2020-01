Biglia, settimo infortunio al Milan: l'argentino ha già saltato 33 gare per problemi fisici

Lucas Biglia, al Milan dall'estate del 2017, ha fin qui accumulato sette infortuni, cinque dei quali muscolari. Ultima in ordine di tempo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'argentino in due anni e mezzo ha saltato 33 gare complessive per infortunio, alle quali si aggiungeranno quelle successive a questo stop. L'ex Lazio, avendo giocato 63 partite col Milan in totale, ha quindi rinunciato a circa il 34% degli incontri per problemi fisici.