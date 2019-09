Biglia torna a disposizione, l'argentino ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro il Verona

Lucas Biglia, rientrato a disposizione dopo l'infortunio, sarà convocabile da Marco Giampaolo per la trasferta di domenica contro il Verona. Il calciatore argentino ha realizzato la sua prima rete in Serie A proprio contro l'Hellas. Come riferiscono i dati Opta, l'argentino ha segnato due reti contro i gialloblù in carriera, contro nessuna squadra ha fatto meglio.