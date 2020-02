Lucas Biglia, tornato a disposizione per la sfida di domenica contro l'Inter, non gioca dall'8 dicembre, quando subentro a venti minuti dalla fine in Bologna-Milan. L'argentino è rimasto in panchina nelle due gare successive, contro Sassuolo e Atalanta, per poi infortunarsi e saltare le successive cinque gare di campionato e le due di Coppa Italia.