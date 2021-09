Biglietti Champions, nuovo comunicato Curva Sud Milano e AIMC: "La dirigenza si è dimostrata sensibile nei confronti dei propri tifosi"

Nella giornata di ieri la Curva Sud Milan aveva pubblicato un duro comunicato nei confronti della società per criticare il range di prezzo scelto per le gare casalinghe del girone B di Champions League. In tutta risposta il Milan, nella figura dell'AD Ivan Gazidis, questa mattina ha pubblicato una lettera per scusarsi con i tifosi e promettere un adeguamento dei costi per i tre match contro Atletico, Porto e Liverpool. Un gesto che ha fatto piacere a tifosi, addetti ai lavori e anche alla Curva Sud Milano, che ha emanato un nuovo comunicato insieme ad AIMC per ringraziare la società: "Ringraziamo la società per aver preso coscienza della spiacevole situazione relativa alla vendita dei biglietti di Champions League.

Ancora una volta la dirigenza si è dimostrata sensibile nei confronti dei propri tifosi, annunciando un nuovo listino prezzi per le gare di coppa.

Sempre con il Milan nel cuore.

Curva Sud Milano - AIMC".