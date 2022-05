Biglietti Sassuolo-Milan: oggi inizia la vendita. Le info e i prezzi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà alle ore 10 di martedì 17 Maggio.

Solo per gli abbonati neroverdi al girone di ritorno è prevista la prelazione In ESCLUSIVA per acquistare in Tribuna Sud fino a 4 biglietti: scopri di più nella sezione dedicata.

Ecco di seguito tutte le informazioni relative alla prevendita di Sassuolo-Milan:

SETTORE OSPITI

La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) inizierà dalle ore 10 di martedì 17 Maggio online su ticket.sassuolocalcio.it e presso i punti vendita VivaTicket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) e si concluderà alle ore 19 di sabato 21 Maggio: il giorno della gara non è infatti possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord).

Ricordiamo che IN TRIBUNA SUD, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo.

CLICCA QUI PER PREZZI E INFO