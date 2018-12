Bigon a Sky: "Abbiamo bisogno di punti e giochiamo in casa ma giochiamo contro una grande squadra"

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: “Credo che Inzaghi abbia portato nel ruolo di allenatore quello che era da calciatore. Ha una passione sfrenata per il calcio in generale e studia, arriva presto al campo e va via tardi. È difficile trovare grandi campioni con questa umiltà, Pippo in questo è encomiabile. Questo è un club che ha un futuro e un percorso davanti e che anche se il percorso ha qualche difficoltà è parte della vita e del calcio. È importante credere nel proprio lavoro, nella squadra e nel mister. Faccio fatica ad abbondare chi ha dedizione. Questo è un mondo che si è perso, ecco quindi episodi come le tre croci dell’altro giorno che non rispecchia Bologna. È normale che bisogna avere la forza di credere nei propri mezzi. La squadra in questo momento non gioca con grande serenità e libertà mentale. L’insoddisfazione che si respira è avvertita dai calciatori. Dobbiamo essere forti nel superare i momenti difficili. Abbiamo di fronte una grande squadra questa sera ma giochiamo in casa e abbiamo necessità di fare punti”