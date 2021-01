Bigon: "Ibra al Bologna? Aveva parlato con Mihajlovic ma non c'è stato altro"

Riccardo Bigon, ds del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport ed è tornato sulla suggestione Ibra-Bologna di fine 2019: "Non siamo mai stati vicini, se non che Ibra e Mihajlovic da grandi amici si erano sentiti nel momento in cui Ibra aveva deciso di tornare in Europa. Dal momento che è arrivata l'opportunità del Milan, giustamente ha scelto quella realtà. Tolto quel contatto iniziale altro non c'è stato. Chiese tempo e al termine di quel tempo avvisò che aveva deciso per il Milan".