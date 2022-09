Bigon sulle assenze di Leao e Osimhen: "Determinanti. Ma ci sono altre soluzioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Il Mattino uscito oggi in edicola, il doppio ex di Milan e Napoli Albertino Bigon ha parlato anche delle assenze che le due squadre dovranno fronteggiare nel prossimo big match. Queste le parole: "Due assenze pesanti: Leao è determinante per il Milan così come Osimhen per il Napoli. Ma in attacco tutte e due le squadre hanno altre soluzioni di assoluto valore".