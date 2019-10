Bilancio 18-19, il dato dei proventi da sponsorizzazione e i proventi commerciali e royalty: -6,8 mln rispetto all'esercizio precedente

Il bilancio 2018-2019 del Milan riporta che i proventi da sponsorizzazione e i proventi commerciali e royalty ammontano a 31,2 milioni di euro, 6,8 milioni in meno rispetto all'esercizio precedente. Questo decremento è riconducibile per 4 milioni al mancano rinnovo con Telecom e per 1,8 milioni a minori premi riconosciuti dallo sponsor ufficiale in funzione del raggiungimento di specifici risultati sportivi.