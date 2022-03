Bisantis: "Da anni non vedevamo una sfida così per il titolo. Il Milan ha qualcosa in più"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il giornalista di Rai Radio 1 Giuseppe Bisantis è intervenuto sulle frequenze di Station Radio. Il radiocronista ha detto la sua sulla lotta per lo Scudetto: "Molto bella. È da anni che non vedevamo una sfida così. Ora c'è il Milan in vetta, potrebbe aver preso fiducia da questi risultati dopo averli persi con tante cosiddette 'piccole'. La Juventus sta recuperando tanti punti, ma, onestamente, non so se riuscirà a rientrare in corsa per lo scudetto. Settimane fa non avrei detto Milan favorito, ma ora, visti anche i risultati striminziti, qualcosa in più ce l'ha anche se non ha l'organico migliore secondo me".