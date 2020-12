Black Lives Matter, i giocatori professionisti inglesi continueranno a inginocchiarsi

Il sindacato dei calciatori professionisti in Inghilterra (PFA) ha dichiarato che i giocatori hanno espresso parere favorevole per continuare a inginocchiarsi prima delle partite, come segno di solidarietà contro la disuguaglianza razziale. In seguito a una serie di episodi spiacevoli, in particolare i fischi di alcuni sostenitori di Millwall, Colchester United e Cambridge United, il sindacato ha pensato a un'indagine tra i tesserati, che ha dato un risultato schiacciante: "Ora possiamo portare avanti questa posizione con autorità dialogando con i media, i club e la Football League".