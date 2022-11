Blatter: "L'Iran doveva essere escluso. Infantino non ha avuto coraggio"

MilanNews.it

"L'Iran dovrebbe essere espulso dalla Coppa del Mondo". Torna a parlare Sepp Blatter: l'ex presidente della FIFA ha rilasciato alcune dichiarazioni a Blick, assicurando che se fosse stato ancora in carica avrebbe escluso la Nazionale asiatica in seguito alle proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini. "Gianni Infantino non ha coraggio per fare una cosa del genere", ha aggiunto. Nel suo lungo regno (dal 1998 al 2015), il dirigente svizzero non ha però mai preso provvedimenti contro la Federazione iraniana, nonostante la situazione relativa ai diritti umani fosse pressoché identica.