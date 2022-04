Bloomberg - Dietro a Investcorp c'è il governo degli Emirati Arabi con Mubadala

Mubadala Investment Company PJSC. Un nuovo nome che si aggiunge a quello di Investcorp per l'acquisizione delle quote del Milan. A riportarlo sono i colleghi di Bloomberg Middle East, che sottolineano come Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, stia supportando il colosso del Bahrein per la riuscita della trattativa. Inoltre, attraverso delle verifiche effettuate dal nostro Antonio Vitiello, non arrivano commenti da parte del fondo Elliott.